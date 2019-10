per Mail teilen

In Dresden sind tausende Menschen gegen die islam- und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sprechen von 8.000 Teilnehmern. In der Nähe hatte Pegida eine Kundgebung angemeldet, auf der die Anhänger das fünfjährige Bestehen von Pegida feiern wollten. Die Bewegung hatte im Oktober 2014 erstmals in Dresden demonstriert. Der mehrfach vorbestrafte Pegida-Anführer Bachmann wurde unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt.