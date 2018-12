per Mail teilen

Tausende Rumänen haben am Abend der Revolution gegen die kommunistische Diktatur von 1989 gedacht. Das berichtet eine rumänische Nachrichtenagentur. Damit protestierten die Menschen gleichzeitig gegen die aktuelle sozialliberale Regierung in Rumänien. Die Regierungspartei PSD ist der Nachfolger der damaligen kommunistischen Partei. Die EU-Kommission wirft der Regierung vor, nicht genug gegen Korruption zu tun. Rumänien soll am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen.