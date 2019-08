Tausende Menschen demonstrieren in Moskau

In der russischen Hauptstadt Moskau demonstrieren wieder tausende Menschen gegen Polizeigewalt und für freie Kommunalwahlen. Unter ihnen sind nach Medienberichten viele junge Menschen, aber auch Ältere sowie Eltern mit ihren Kindern. Die Opposition hat zu der Kundgebung aufgerufen. Sie will erreichen, dass alle Kandidaten zu den Stadtparlamentswahlen in vier Wochen zugelassen werden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Moskau im Einsatz. In den vergangenen Wochen war es bereits zu mehreren nicht genehmigten Demonstrationen gekommen. Dabei wurden mehr als 2.000 Teilnehmer festgenommen. Die Europäische Union und die USA warfen Russland daraufhin ein brutales Vorgehen gegen die Aktivisten vor.