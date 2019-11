per Mail teilen

Heftiger Regen hat in Südfrankreich hunderte Häuser überflutet und viele Straßen unpassierbar gemacht. Der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Die Behörden warnen weiterhin vor Gefahren durch Hochwasser.

Örtlich fielen über 250 Milimeter Regen pro Quadratmeter - so viel wie sonst in zwei Monaten. Viele Flüsse waren über die Ufer getreten. Noch immer fällt Regen, aber schwächer.

Dauer 1:46 min Alarmstufe rot! Hochwasser im Süden Frankreichs Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner blickt auf die Situation im nassen Süden.

In vielen Gegenden gab es Sirenenalarm. Einwohner sollten ihre Häuser nicht verlassen. Nachdem größere Flüsse über die Ufer getreten sind, standen in der Mittelmeerstadt Cannes und in anderen Orten Straßen und Häuser unter Wasser.

Autos wurden weggespült. Mehrere Zuglinien, viele Straßen und auch die Autobahn A8 mussten gesperrt werden. Hunderte Menschen verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Am Abend waren 4.000 Haushalte in Folge der Unwetter ohne Strom.

Dauer 0:24 min Überschwemmungen in Südfrankreich Nach heftigen Regenfällen sind viele Häuser und Straßen überflutet. Tausende Haushalte waren ohne Strom.

Zwei Menschen verschwunden

Ein offenbar geistig verwirrter, älterer Mann war in der Nacht auf Samstag im Department Var in der Nähe eines Hochwasserlaufs verschwunden.

Als ein Rettungsboot der Feuerwehr in der Gemeinde Muy mit sechs Personen an Bord bei einer Rettungsaktion kenterte, verschwand ein Passagier in den Fluten. Drei Feuerwehrleute und zwei weitere Menschen konnten sich in Sicherheit bringen.

Am Vormittag bargen Rettungskräfte zwei Leichen. Ob es sich dabei um die beiden Vermissten handelt, ist aber noch nicht geklärt.

Nur im Notfall das Haus verlassen

Im Laufe des heutigen Tages sollen laut Wetterdienst zumindest die Regenfälle im Süden Frankreichs aufhören. Dennoch rufen die Behörden die Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und nur in Notfällen das Auto zu nehmen.