Heftiger Regen hat in Südfrankreich hunderte Häuser überflutet und viele Straßen unpassierbar gemacht. Der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt. Ein Mensch wird vermisst. Die Behörden warnen weiterhin vor Gefahren durch Hochwasser.

Nach starken Regenfällen im Süden Frankreichs ist ein Mann am Abend bei einer Rettungsaktion in den Hochwasserfluten verschwunden. Das Rettungsboot der Feuerwehr war in der Gemeinde Muy im Departement Var mit sechs Personen an Bord gekentert.

Drei Feuerwehrleute und zwei Passagiere konnten sich in Sicherheit bringen. Der dritte Passagier, ein Mann, der kurz zuvor von den Feuerwehrleuten aus seiner Wohnung geborgen worden war, verschwand in den Fluten.

Höchste Hochwasserwarnstufe

Die Rettungskräfte hätten bis zum Einbruch der Nacht kein Lebenszeichen von ihm gehabt, erklärte Pierre Dartout, Präfekt der Region Provence-Alpe-Côte d'Azur im Fernsehsender BFMTV. Am Nachmittag hatten die Behörden in den Departements Var und Alpes-Maritimes die höchste Hochwasserwarnstufe rot verhängt.

In vielen Gegenden gab es Sirenenalarm. Einwohner sollten ihre Häuser nicht verlassen. Nachdem größere Flüsse über die Ufer getreten sind, standen in der Mittelmeerstadt Cannes und in anderen Orten Straßen und Häuser unter Wasser.

Autos wurden weggespült. Mehrere Zuglinien, viele Straßen und auch die Autobahn A8 mussten gesperrt werden. Hunderte Menschen verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Am Abend waren 4.000 Haushalte in Folge der Unwetter ohne Strom.

Nur im Notfall das Haus verlassen

Im Laufe des heutigen Tages sollen laut Wetterdienst zumindest die Regenfälle im Süden Frankreichs aufhören. Dennoch rufen die Behörden die Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und nur in Notfällen das Auto zu nehmen. Für vier Departments gilt die zweithöchste Wetterwarnstufe orange.