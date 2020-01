In Frankreich haben sich wieder mehr als 10.000 Menschen an Protesten gegen die geplante Rentenreform beteiligt. In Paris gingen am 24. Tag des Streiks 4.500 Menschen auf die Straße, unter ihnen 800 sogenannte Gelbwesten. Dabei gab es leichte Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teilweise vermummten Demonstranten. Sechs Menschen wurden festgenommen. Weitere Aktionen fanden unter anderem in Rennes und Toulouse, aber auch in kleineren Orten im Norden Frankreichs statt.