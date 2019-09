Frank Bsirske ist zuversichtlich: Ein Tarifvertrag für das Personal in der Altenpflege wird kommen. Er selbst wird sich als Verdi-Chef im September verabschieden. Thema waren außerdem die Wahlerfolge der AfD im Osten.

Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, ist zuversichtlich, dass sich die Bedingungen für die Beschäftigten der Altenpflege bald ändern können. Im Moment liefen die Gespräche mit dem neugegründeten Arbeitgeberverband. Er sei fest entschlossen, diese Gespräche "im Laufe der nächsten Monate - noch in diesem Jahr - abschließen zu können".

Bsirske: Mehr Geld und bessere Bedingungen in der Altenpflege

Bessere Bedingungen seien absolut überfällig, sagt Bsirske: "Man muss ja sehen: Auf 100 freie Stellen in der Altenpflege gibt es aktuell 27 Bewerbungen. Das ist dramatisch." Es gehe aber nicht nur um das Geld, sondern auch um die Arbeitsbedingungen, so Bsirske. "An beiden Enden muss angepackt werden, um das Berufsfeld Altenpflege attraktiver zu machen."

AfD im Osten stimmt Bsirske "besorgt"

In Bezug auf die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg zeigt sich der Verdi-Chef besorgt: "Die Führung der AfD im Osten wird gestellt von Rechtsextremen Wessis", das sei etwas, was nur zutiefst beunruhigen könne, sagte Bsirske. Hinzu kommt seiner Meinung nach, dass "viele Wählerinnen und Wähler sich davon nicht haben abschrecken lassen, dass da in der Wolle gefärbte Rechtsextreme an der Spitze der AfD stehen". Das sei ein Faktor, mit dem müsse man sich weiter sehr kritisch auseinandersetzen.

Bsirske: Weniger Zustimmung zur AfD in Betrieben mit Betriebsrat

Die Wahlerfolge der AfD erklärte Bsirske mit den Erfahrungen der Menschen im Osten. Er sprach dabei von "subjektiven Demütigungserlebnissen". Die Menschen hätten den Eindruck, dass die eigene Leistung in der DDR nichts zähle, sondern nur das, was im Westen gemacht worden sei und vom Westen komme. Hinzu käme ein "enthemmterer Marktradikalismus", der sich in einer geringeren Tarifbindung und weniger Betriebsräten als im Westen zeige, so der Verdi-Chef: "Wir wissen aus vielen Umfragen, dass der Zustimmungsgrad zur AfD von Arbeitnehmern in Betrieben mit Betriebsrat und Tarifvertrag deutlich niedriger ist als bei anderen."

"Klare Kante zeigen"

Es sei jetzt umso wichtiger zu zeigen, dass "der Versuch der AfD, sozialen Protest nach rechts zu wenden" nicht toleriert werden dürfe. Man müsse "klare Kante zeigen, gegen eine Partei, die die Menschen verhetzt, die immer wieder durch rassistische Ausfälle auffällt und die bei Teilen des Führungspersonals tief im braunen Sumpf steckt".

Nach 18 Jahren im Vorstand: Abschied als Verdi-Chef im September

Bei der Neuwahl des Verdi-Vorstands am 24. September wird Bsirske nicht noch einmal antreten - nach 18 Jahren an der Spitze der Gewerkschaft. Auf Wunsch von "Kolleginnen und Kollegen" werde er aber weiter im Aufsichtsrat des Energieversorgers RWE sowie der Deutschen Bank bleiben.

Bsirskes Bilanz als Gründungs-Vorsitzender von Verdi fällt seinen Worten nach "positiv" aus: "Es ist gelungen, Verdi zu der starken Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland zu machen." Zudem glaube er, dass es ohne Verdi nicht zu einem Mindestlohn gekommen wäre, meint Bsirske.

