Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo plant im Tarifstreit mit der Lufthansa neue Streiks. Einzelheiten sollen am Mittwochnachmittag bekannt gegeben werden. Ufo hatte angekündigt, die Möglichkeit unbefristeter Streiks rechtlich prüfen zu lassen. Eine Schlichtung in dem festgefahrenen Streit ist bereits dreimal gescheitert - zuletzt am vergangenen Donnerstag. In dem Konflikt geht es eher um grundsätzliche Probleme der Zusammenarbeit als um konkrete Forderungen für die Beschäftigten.