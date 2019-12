Tarifstreit: Lufthansa will verhandeln

Die Lufthansa setzt im Tarifstreit mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO auf weitere Gespräche. Die Schlichter hätten für Anfang Januar einen neuen Termin vorgeschlagen. Dann erwarte man gute Lösungen, so die Lufthansa. Die Gespräche am Wochenende hatten kein Ergebnis gebracht. Daraufhin kündigte die Gewerkschaft an, dass nach den Weihnachtstagen jederzeit kurzfristig Streikaufrufe möglich seien. Sie fordert unter anderem höhere Spesen und Zulagen für das Kabinenpersonal sowie Wechselmöglichkeiten für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverhältnisse. Insgesamt vertritt UFO rund 22.000 Flugbegleiter.