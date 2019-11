per Mail teilen

In der Versicherungsbranche haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband in der Nacht auf einen Tarifabschluss geeinigt. Ab April kommenden Jahres steigen demnach die Gehälter der bundesweit 170.000 Innendienst-Mitarbeiter um 2,8 Prozent - gut ein Jahr später kommen nochmal 2 Prozent dazu. Auch die Auszubildenden bekommen mehr Geld. Außerdem sollen sie nach der Ausbildung für ein Jahr übernommen werden. Damit will die Versicherungsbranche attraktiver für junge Menschen werden.