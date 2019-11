Taliban wollen mit USA verhandeln

per Mail teilen

Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben sich bereiterklärt, die Friedensverhandlungen mit den USA wieder aufzunehmen. Ein Sprecher der Extremisten sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Gespräche müssten an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem sie vor zwei Monaten abgebrochen worden seien.

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Truppenbesuch in Afghanistan Hoffnungen auf einen Frieden in der Region genährt. Trump hatte erklärt, er habe den Eindruck, dass die Taliban eine Waffenruhe erreichen wollten. Der US-Präsident hatte die Gespräche im September abgebrochen, nachdem ein amerikanischer Soldat und elf weitere Menschen bei einem Anschlag der Taliban in Kabul getötet wurden.