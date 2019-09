Taliban greifen weitere Stadt in Afghanistan an

In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban eine weitere Provinzhauptstadt angegriffen. In Pul-e Chumri hätten sich die Kämpfer in Häusern verschanzt, wie die örtliche Polizei mitteilte. Seit der Nacht sollen sie sich Gefechte mit den Sicherheitskräften liefern. Wie viele Tote und Verletzte es gebe, sei noch unklar. Der Provinzrat Mohsini warnte, die Stadt könne fallen, wenn die Regierung in Kabul nicht bald Verstärkung schicke. Bereits gestern hatten hunderte Taliban-Kämpfer die Stadt Kundus überfallen. Mittlerweile wurden sie laut afghanischem Innenministerium vertrieben. Die Angriffe der Taliban erfolgen inmitten der laufenden Verhandlungen mit den USA über ein Ende der Kämpfe. Zuletzt gaben sich beide Seiten optimistisch, bald eine Einigung zu erzielen.