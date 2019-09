per Mail teilen

In Australien hat ein Flugschüler in seiner ersten Stunde ein Sportflugzeug alleine gelandet. Der Grund: Sein Lehrer war während der Flugstunde bewusstlos geworden. Mit Anweisungen der Flugleitung gelang es dem Anfänger, die Maschine sicher auf einem kleinen Flughafen bei Perth in Westaustralien zu landen.