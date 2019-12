Nachdem ein Taifun auf den Philippinen an Land getroffen ist, sind die ersten Schäden bekannt. So hat der Wirbelsturm zahlreiche Häuser zerstört, Bäume entwurzelt und Gebiete überschwemmt. In vielen Orten fiel der Strom aus. Tausende Menschen sind in Notunterkünfte geflüchtet. Über Todesopfer ist bislang nichts bekannt.