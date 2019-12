Taifun auf Philippinen auf Land getroffen

Gut drei Wochen nach einem Taifun mit 17 Todesopfern hat ein neuer Tropensturm die Philippinen erreicht. Nach Angaben der Behörden ist Phanfone mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde in der Provinz Eastern Samar auf Land getroffen. Über Schäden und Opfer in der Region rund 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila ist noch nichts bekannt. Zuvor hatten die Behörden dort den Fährverkehr wegen zu rauer See verboten. Mindestens 20.000 Passagiere saßen in den Häfen im Osten des Inselstaates fest. Auf den Philippinen kommen jedes Jahr durch Tropenstürme hunderte Menschen ums Leben.