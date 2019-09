Zentrale Eröffnungsfeier in Ulm

Bundesweit rund 8.000 historische Baudenkmale, Parks und archäologische Stätten öffnen ihre Türen für Besucher. Zentrale Eröffnung ist in Ulm. In Baden-Württemberg stehen rund 1.000, in Rheinland-Pfalz mehr als 400 Denkmäler offen.

In diesem Jahr liegt der Fokus auf Umbrüchen in Kunst und Architektur. Revolutionäre Ideen oder der technische Fortschritt, die Baudenkmale ausmachten, stehen vielerorts im Mittelpunkt, heißt es von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die den Tag bereits zum 27. Mal organisiert. Zentrale Eröffnung ist in Ulm. Teil der Feierlicherkeiten ist eine Licht- und Klanginstallation im Münster.