Tafeln versorgen immer mehr Menschen

Die Tafeln in Deutschland versorgen nach eigenen Angaben immer mehr Menschen mit Lebensmitteln. Allein in diesem Jahr seien jetzt schon über 1,6 Millionen Menschen bei den Tafeln gewesen - zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Das hat der Vorsitzende des Bundesverbandes, Jochen Brühl, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mitgeteilt. Er sagt, dass vor allem Renter auf die Tafeln angewiesen sind. In dem Interview forderte Brühl mehr Unterstützung durch die Politik; die Tafeln gerieten an ihre Kapazitätsgrenzen.