Tafeln klagen über weniger Arbeitsstunden

Die Tafeln in Deutschland klagen über einen Rückgang des ehrenamtlichen Engagements. Beim Verteilen gespendeter Lebensmittel seien in diesem Jahr 20 Millionen Arbeitsstunden geleistet worden - im Jahr davor seien es noch 24 Millionen gewesen, teilte der Dachverband mit. Der Verein fordert die Politik auf, ehrenamtliche Arbeit mehr zu würdigen - etwa in Form von kostenfreien Nahverkehrstickets oder Anrechnung auf die Höhe der Rente. Für die 947 Tafeln in Deutschland arbeiten rund 60.000 ehrenamtliche Helfer.