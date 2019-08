"Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt geht ins Oscar-Rennen

Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht für Deutschland ins Rennen um einen Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film. Das hat die Auslandsvertretung des deutschen Films mitgeteilt. Er erzählt die Geschichte eines neunjährigen Mädchens, das alle Pädagogen überfordert und von einer Pflegefamilie in die nächste kommt. Ob der Film es in die offiziellen Oscar-Nominierungen schafft, entscheidet sich allerdings erst im Januar. Bis dahin wählt die Oscar-Akademie unter allen eingereichten ausländischen Filmen fünf aus. Verliehen werden Oscar-Flmpreise dann am 9. Februar in Los Angeles.