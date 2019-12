Syrien: EU und Maas fordern Waffenruhe in Idlib

Angesichts der anhaltenden Gewalt in der syrischen Provinz Idlib hat die EU zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen. Das syrische Regime und seine Verbündeten müssten willkürliche militärische Angriffe auf Zivilisten einstellen und das humanitäre Völkerrecht achten, erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten, Josep Borrell. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) forderte eine sofortige Waffenruhe. Die humanitäre Situation in Idlib sei ohnehin schon katastrophal und verschärfe sich durch die Kämpfe weiter, so Maas gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seit Anfang Dezember haben Syrien und Russland ihre Luftangriffe auf die Rebellengebiete in Idlib massiv verstärkt. Dadurch sind laut UN-Angaben mehr als 235.000 Menschen zur Flucht gezwungen worden.