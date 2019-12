Heute, am 1. Adventssonntag, startet der "synodale Weg" in der deutschen katholischen Kirche. Der auf zwei Jahre angelegte Reformprozess soll die katholische Kirche in Deutschland nach der Erschütterung durch den Missbrauchsskandal von Grund auf erneuern.

Zum Auftakt wird in den meisten Kathedralkirchen in Deutschland eine Synodalkerze entzündet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, predigt außerdem im Münchner Liebfrauendom zum "synodalen Weg". Er und die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Karin Kortmann, geben dort den Startschuss für den Reformprozess. Dabei soll in den kommenden zwei Jahren über die Themen Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Frauen beraten werden. Dauer 3:46 min "Am Ende müssen entscheidende Veränderungen stehen" ARD-Korrespondent Tilmann Kleinjung berichtet. Der "synodale Weg" ist ein Beratungsprozess, an dem sowohl die deutschen Bischöfe als auch katholische Laien beteiligt sind. Er soll die Kirche nach dem Missbrauchsskandal aus der Krise führen. Die Auftaktversammlung der rund 200 Delegierten findet am 30. Januar in Frankfurt am Main statt. Kritik von Bischöfen Unter den Bischöfen ist dieser Reformprozess umstritten. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat in einem Interview die Sorge geäußert, dass da ein Kirchenparlament installiert werde, in dem alle Mitglieder gleich stimmberechtigt sind. Die Laien fürchten, dass der "synodale Weg" ohne zählbare Ergebnisse bleibt, da bei Fragen wie dem Zölibat oder der Weihe von Frauen Rom das letzte Wort hat. Auch können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn auch zwei Drittel der anwesenden Bischöfe dafür stimmen.