Surpreme Court beschäftigt sich mit Trumps Steuerunterlagen

Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten wird sich mit dem Streit über die Herausgabe der Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump befassen. Wie der Supreme Court mitgeteilt hat, sind Anhörungen für März geplant. Eine Entscheidung soll bis Ende Juni fallen. Das wäre wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl im November. In den USA ist es üblich, dass der Präsident Einblick in seine Finanzen gewährt. Da Trump das ablehnt, wollen die Demokraten eine Herausgabe erzwingen. Im Supreme Court sitzt eine konservative Mehrheit an Richtern, darunter auch zwei, die Trump nominiert hat. Der Gerichtsstreit ist unabhängig vom Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, das im Januar im Senat beginnen dürfte.