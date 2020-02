Metro verkauft Real an den Finanzinvestor SCP. Dieser will möglicherweise Filialen schließen. Nach Gewerkschaftsangaben sind 10.000 Arbeitsplätze bedroht.

Die Supermarktkette Real ist an den Finanzinvestor SCP für 300 Millionen Euro verkauft. Das teilten beide Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Preis liegt 200 Millionen Euro niedriger, als sich der bisherige Eigentümer Metro noch vor einigen Monaten erhofft hatte. Der Deal gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde und Aufsichtsgremien.

Bei Real sind 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr

Derzeit gibt es 276 Real-Filialen, von denen SCP lediglich 50 für zwei Jahre unter dem Namen Real weiterführen will. 30 Standorte sollen möglicherweise ganz geschlossen werden. Welcher Standort wie betroffen sein wird, ist aber noch nicht bekannt. Für die Beschäftigten stehen betriebsbedingte Kündigungen im Raum, sie sollen in einem solchen Fall eine Abfindung erhalten. Rund 10.000 der 34.000 Arbeitsplätze seien nach Gewerkschaftsangaben bedroht.

In den 50 Real-Filialen, die vorerst unter dem Namen Real weitergeführt werden, soll sich am wenigsten ändern. Mitarbeiter an Standorten, die von der Konkurrenz übernommen werden, könnten von den neuen Arbeitgebern weiterbeschäftigt werden - allerdings zu möglicherweise schlechteren Bedingungen. Real hat bisher seine Mitarbeiter nach Tarif bezahlt, anders als manche Konkurrenten. Mitarbeitern in den 30 Filialen, die geschlossen werden sollen, sowie Angestellten in der Verwaltung drohen betriebsbedingte Kündigungen.

In Baden-Württemberg arbeiten derzeit etwa 4.000 Mitarbeiter in 35 Märkten. In Rheinland-Pfalz betreibt Real derzeit 16 Märkte mit rund 1.900 Angestellten.

Hinter SCP steckt der russische Konzern Sistema

Die SCP Group ist eine Investmentfirma mit Büros in London und Luxemburg und wurde 2015 gegründet. Sie ist auf Immobilienkäufe spezialisiert. Das Unternehmen dahinter ist der ältere russische Konzern Sistema. Eigentümer ist der russische Oligarch Felix Jewtuschenkow, der schon in den 90er Jahren während der Privatisierungswelle nach der Verfall der Sowjetunion zu viel Geld gekommen ist. Früher sind ihm gute Beziehungen in politische Kreise in Russland nachgesagt worden.

Die Wurzeln des Investors sind sehr schillernd. Allerdings kann man bezweifeln, dass der in einigen Jahren noch allzu wichtig ist, denn die allermeisten Real-Filialen will der Investor weiterverkaufen.

Real war nicht wettbewerbsfähig

Real ist eine Art Gemischtwarenladen und verkauft etwa Lebensmittel, Spielzeug und Bekleidung. Nach Meinung des Einzelhandelsexperten Thomas Roep sei Real in keinem der Bereiche wirklich wettbewerbsfähig gewesen, da es in jedem Segment spezialisierte Wettbewerber gibt, die das jeweilige Geschäftsfeld besser können. Darum sei das Konzept von Real für viele Kunden unattraktiv gewesen.

Noch unklar, was aus Real-Filialen wird

Bislang ist noch unklar, was aus den Real-Filialen wird, die verkauft werden sollen. Möglich ist, dass sie im großen Stil an die "Großen Vier" verkauft werden, also an Aldi, Edeka, Lidl und Rewe. Bei solchen Übernahmen würde die Kartellbehörde sicherlich genau hinsehen. In einzelnen Filialen oder auf dem Gelände der großen Grundstücke könnten auch spezialisierte kleinere Geschäfte ohne Lebensmittelbezug entstehen, wie beispielsweise Sportgeschäfte oder Elektronikmärkte.