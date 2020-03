Noch sind längst nicht alle Stimmen gezählt, aber der Super Tuesday ist der Tag von Joe Bidens endgültigem Comeback als aussichtsreicher Kandidat. Er gewann in über der Hälfte der Bundesstaaten. Bernie Sanders könnte aber im wichtigen Kalifornien gewinnen.

Noch vor einer Woche habe man ihn tot gesagt, so der ehemalige Vizepräsident Biden am Dienstagabend (Ortszeit). Doch tatsächlich seien er und seine Kampagne sehr lebendig.

Dauer 0:22 min Warum ist der Super Tuesday so bedeutsam? Der Super Tuesday ist ein Meilenstein auf dem Weg der Nominierung der Präsidentschafstkandidaten. Warum, erklärt Torben Ostermann im Audio.

Biden gewann in mehr als der Hälfte der Bundesstaaten

Der moderate Demokrat, der angetreten ist, um Anstand und Würde zurück ins Weiße Haus zu bringen, gewann in über der Hälfte der 14 Bundesstaaten - vor allem im Süden.

Bei Afroamerikanern und älteren Wählern konnte er punkten. Aber auch in Staaten wie Minnesota und Massachusetts, die vor einer Woche noch unerreichbar schienen, setzte sich der 77-jährige Biden überraschend durch.

Auch weil inzwischen mehrere Mitbewerber aufgegeben haben und ihn stattdessen unterstützen - zum Nachteil des bisherigen Spitzenreiters Bernie Sanders. Der Senator, selbsterklärter demokratischer Sozialist aus Vermont, beharrte am Abend trotzdem darauf, dass er letztlich die Nominierung gewinnen werde.

Unklar, ob sie einer der Kandidaten am Wahltag durchsetzt

Noch ist nicht klar, wer der beiden in den bevölkerungsreichsten Staaten gewonnen hat. In Kalifornien liegt derzeit Sanders, in Texas Biden vorn. Sollte sich am Ende dieses Wahltages keiner der Kandidaten klar durchsetzen, könnte sich das Rennen noch lange hinziehen und am Ende erst beim Nominierungsparteitag im Sommer entschieden werden.

Unklar auch, ob dann noch Michael Bloomberg dabei sein wird: New Yorks ehemaliger Bürgermeister hat schon mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar in den Wahlkampf investiert und stand jetzt zum ersten Mal mit auf den Wahlzetteln. Doch in den meisten Staaten scheiterte er an der 15-Prozent-Hürde.