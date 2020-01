per Mail teilen

Die Benzinsorte Super E10 kostet vielerorts gleich viel wie normales Super-Benzin. Eine gestiegene Nachfrage nach Bio-Ethanol treibt den Preis.

Super E10-Benzin kostet vielerorts genau so viel wie normales Super E5-Benzin. Grund dafür ist eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, die zum Jahreswechsel inkraft getreten war.

Höhere Bioquote bei Benzin

Demnach müssen Mineralölkonzerne eine höhere Biokraftstoffquote erfüllen. Da in Super E10-Benzin mehr Bio-Ethanol enthalten ist als in konventionellem Super E5-Benzin, verteuerte sich E10 aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Bio-Ethanol auch stärker.

Außerdem wird seit kurzem auch in Dänemark und Polen Biokraftstoff verkauft. Auch dadurch ist die Nachfrage nach Bio-Ethanol insgesamt gestiegen.

Vergleichen lohnt sich: E10 kostet nicht überall so viel wie Ottokraftstoff

Deutschlandweit gleichen nicht alle Tankstellen den Preis von Super E10 und Ottokraftstoff an. Je nach Strategie der Tankstelle gibt es eine mehr oder weniger starke Preisanpassung. Daher lohnt sich ein Preisvergleich an mehreren Tankstellen derzeit auf jeden Fall, so Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.

Derzeit tanken in Deutschland nur etwa 15 Prozent aller Autofahrer E10, deren Fahrzeug auch den Kraftstoff mit erhöhtem Bio-Ethanolanteil tanken dürfte.

Bisher keine Schäden durch Super E10-Benzin

Zur Einführung von Super E10 kursierten zahlreiche Vorurteile, Motoren könnten durch den neuen Kraftstoff beschädigt werden. Hersteller weisen bei ihren Modellreihen aus, ob das jeweilige Fahrzeug E10-Kraftstoff tanken darf oder nicht. Dem ADAC lagen bisher keine Informationen über Defekte bei freigegebenen Fahrzeugen vor, die auf E10 zurückzuführen waren. Sollte es, trotz E10-Freigabe durch den Hersteller zu Schäden kommen, so hafte nach Ansicht des ADAC der Hersteller.

Super E10-Benzin hat einen niedrigeren Brennwert als herkömmlicher Ottokraftstoff. Da Ethanol allerdings auch bessere Verbrennungseigenschaften aufweist, liegt der Mehrverbauch von E10 gegenüber E5 bei rund 1,5 Prozent, schreibt der ADAC.