Südafrika schickt die Armee in die Armenviertel von Kapstadt. Das Militär solle dort gegen bewaffnete Banden vorgehen, sagte der Polizeiminister des Landes, Bheki Cele. Hintergrund sind mehrere Morde in den Bezirken. Allein im Township Philippi East sind in zwei Tagen 13 Menschen getötet worden. Experten kritisieren die Entscheidung und sprechen von einem verzweifelten Versuch, die Kontrolle in den Armenvierteln der Stadt zurückzugewinnen.