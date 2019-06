per Mail teilen

Im Sudan geht die Militärregierung auf die Opposition zu: Sie sei dazu bereit, die Gespräche wieder aufzunehmen, sagte ein Sprecher des Militärrats. Vor einer Woche hatten Soldaten das Protestlager in der Hauptstadt Khartum geräumt, dabei starben nach Angaben von Ärzten mehr als 100 Menschen. Danach waren die Verhandlungen zwischen Militär und Opposition abgebrochen worden. Die Opposition hat seit gestern zu einem Generalstreik aufgerufen und will so Druck machen.