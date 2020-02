per Mail teilen

Merz, Röttgen, Spahn und Laschet: Das Schaulaufen möglicher neuer CDU-Chefs ist in vollem Gange. In der Partei könnte jetzt noch ein Streit darüber entstehen, wie ein Nachfolger für Annegret Kramp-Karrenbauer gefunden werden soll.

Der frühere Umweltminister Norbert Röttgen hat nach seinem Treffen mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer erneut einen Mitgliederentscheid über die künftige Parteiführung gefordert. Es gehe auch um die politische Ausrichtung der CDU und darüber dürfe nicht in Hinterzimmern entschieden werden, sagte Röttgen am Mittwoch.

Wie soll die neue CDU-Spitze aussehen?

Der bislang einzige offizielle Bewerber um den Parteivorsitz steht mit seiner Meinung aber offensichtlich alleine da. Führende CDU-Mitglieder befürchten, dass ein Mitgliederentscheid zu einer Kampfabstimmung führen würde und damit zu einer Zerreißprobe für die Partei werden könnte. Sie bevorzugen eine Teamlösung für den CDU-Vorsitz.

Norbert Röttgen will CDU-Chef werden. dpa Bildfunk Fotograf: Christoph Soeder

Teamlösung noch unklar - aber: keine Doppelspitze aus Frau und Mann

Auch Röttgens mögliche Konkurrenten favorisieren die genannte Teamlösung. NRW-Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Armin Laschet sagte am Mittwoch in Berlin vor seinem Treffen mit der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, er setze weiterhin auf eine Teamlösung. In diesem Sinne wolle er auch Kramp-Karrenbauer sprechen. Ähnlich wie Laschet hatte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn für eine Teamlösung ausgesprochen.

Wie genau eine Teamlösung aussehen könnte, ist noch nicht klar. Allerdings soll es nach dem Willen der CDU-Führung keine Doppelspitze aus Frau und Mann wie etwa bei SPD und Grünen geben.

Merkel will sich nicht einmischen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich in die Debatte um die CDU-Führung nach eigenen Angaben nicht einmischen. Das habe sie bei ihrem Rücktritt vom Parteivorsitz im Oktober 2018 zugesagt, und daran wolle sie sich halten, sagte sie in Berlin. Das heiße aber nicht, dass sie mit möglichen Kandidaten nicht spreche.

"Meine Erfahrung historischer Art ist, dass die Vorgänger sich aus so etwas heraushalten sollten. Und das befolge ich." Angela Merkel

Bisher hat nur Röttgen offiziell und öffentlich seine Kandidatur angekündigt. Die als aussichtsreich geltenden möglichen Mitbewerber Merz, Laschet und Spahn haben noch nicht öffentlich erklärt, ob sie kandidieren.

Kramp-Karrenbauer: "Gute und vertrauensvolle Gespräche"

Kramp-Karrenbauer hatte sich trotzdem bereits mit allen getroffen. Am Dienstag mit Merz, am Mittwoch dann mit Röttgen, Spahn und Laschet.

Die CDU-Chefin zog ein positives Fazit ihrer ersten Gespräche mit den möglichen Bewerbern. "Ich habe in den vergangenen Tagen sehr gute und vertrauensvolle Gespräche geführt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und ergänzte: "Am Montag werden wir auf dieser Grundlage über das weitere Vorgehen reden."

Im Gespräch: Kramp-Karrenbauer und ihre potenziellen Nachfolger Ex-Umweltminister Röttgen fordert einen Mitglieder-Entscheid über den künftigen CDU-Vorsitzenden. Röttgen sagte, es gehe um die politische Richtung der CDU, darüber dürfe nicht in Hinterzimmern entschieden werden. Noch-CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat gestern und heute mit allen aussichtsreichen Interessenten für ihre Nachfolge gesprochen.

Treffen am Rosenmontag

Am Rosenmontag kommen in Berlin CDU-Präsidium und -Vorstand zu regulären Sitzungen zusammen. Kramp-Karrenbauer will die Führungsgremien über den Stand ihrer Gespräche zur künftigen Personalaufstellung informieren und womöglich auch einen Fahrplan für die Wahl eines Parteichefs vorstellen.