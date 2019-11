per Mail teilen

Letzte Runde: Noch einmal sollen die SPD-Mitglieder darüber abstimmen, welches Duo in Zukunft ihre Partei führen soll. Wird das Ergebnis für oder gegen die Große Koalition ausfallen?

Für oder gegen die Groko, das ist wohl eine der brennendsten Fragen, wenn es um die zukünftige Führungsspitze der SPD geht. Heute beginnt die Stichwahl um den Parteivorsitz. Fest steht, es wird ein Duo: Die Mitglieder können bis zum 29. November ihre Stimmen abgeben - entweder für das Duo aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder für Klara Geywitz und Olaf Scholz.

Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller berichtet im Audiobeitrag über den Ablauf der neuerlichen Mitgliederabstimmung:

Die SPD ist weiter auf Führungssuche Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller über die neuerliche Abstimmung in der SPD

Scholz weiter zuversichtlich für Große Koalition

Geywitz / Scholz sind für die Große Koalition. Der Bundesfinanzminister war am Montag zuversichtlich, was die Abstimmung seiner Genossinnen und Genossen angeht. Nach dem Beschluss zur Grundrente und einigen anderen Reformen sei erkennbar, dass die SPD-Regierungsbeteiligung für einen besser funktionierenden Sozialstaat sorge, sagte Scholz nach Abschluss der Kabinettsklausur in Meseberg.

Die SPD habe in der Großen Koalition viel durchgesetzt. "Diese Freude wird sich niederschlagen bei den Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind", sagte Scholz. Er und Geywitz befürworten die Fortsetzung der Groko bis 2021.

Esken und Walter-Borjans setzen auf Klimaschutz

Das Kandidatenpaar Esken und Walter-Borjans hingegen setzt auf das Hauptthema Klimaschutz. Sie wollen das Klimapaket der Bundesregierung nachbessern. "Wir müssen noch mal ran ans Klimapaket", sagten beide dem Berliner "Tagesspiegel".

"Falls das nicht passiert, werden wir im Fall, dass wir SPD-Vorsitzende werden sollten, in der Partei dafür werben, die Koalition infrage zu stellen." Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Esken und Walter-Borjans sagten, die SPD habe sich mit wichtigen Forderungen wie einer höheren CO2-Steuer und einer Klimaprämie nicht gegen die Union durchsetzen können. Beide gingen zudem auf Distanz zu dem umstrittenen Beschluss der Koalition, einen Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windkraftanlagen und Wohngebieten einzuführen.

"Das ist kein kluger Schachzug, und wir zerstören nach der Solarzellenherstellung eine weitere Branche im Segment der erneuerbaren Energien", sagte Esken dazu. Auch Experten halten die Ausbauziele für Ökostrom mit dieser Vorgabe für kaum noch umsetzbar.

Mehr Investitionen gefordert

Im SWR sprach sich Esken erneut für mehr öffentliche Investitionen und für eine Abkehr von Hartz IV-Sanktionen aus: "Wir wissen alle, dass die Investitionen der öffentlichen Hand in den vergangenen Jahren zu wünschen übrig gelassen haben, dass wir bei der Infrastruktur Last auf die Zukunft verschieben."

Saskia Esken: "Hartz IV-Sanktionen sind nicht der richtige Weg" Die SPD-Politikerin Saskia Esken aus dem Wahlkreis Calw-Freudenstadt bewirbt sich gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans um den Vorsitz ihrer Partei. Im Vorfeld des finalen Mitgliederentscheids hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit ihr gesprochen.

Ergebnis Ende des Novembers

Das Ergebnis der Stichwahl soll am 30. November verkündet und die neue Doppelspitze offiziell auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.