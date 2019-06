per Mail teilen

In Thüringen ist bei Arnstadt ein Stuttgarter Reisebus mit Schulkindern an Bord mit einem Auto zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Wagens wurden nach Angaben der Polizei dabei schwer verletzt - ebenso wie fünf weitere Menschen. Ob Kinder darunter sind, ist noch unklar. 48 Schülerinnen und Schüler wurden leicht verletzt. Der Bus war in Richtung Autobahn unterwegs, als der PKW offenbar von einer Seitenstraße aus die Fahrbahn queren wollte.