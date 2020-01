Die Bergung eines Intercity-Zuges sorgt im Bahnverkehr zwischen Stuttgart und Zürich weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen. Gestern waren zwei Waggons des Zuges am Bahnhof in Horb am Neckar entgleist, warum ist noch unklar. Die Bergung ist nach Angaben der Bahn aufwändig, da der Strom auf der Oberleitung abgeschaltet werden musste und die Waggons zweistöckig sind. In etwa einer Stunde soll die Störung behoben sein.