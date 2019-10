Die Universität Hohenheim kann in einem aktuellen Ranking

ihren Weltweiten Spitzenplatz behaupten. Die US Amerikanische Zeitschrift „US News & World Report“ bestätigte damit auch dieses Jahr ihre herausragende Stellung. In den Bereichen Agrarforschung, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft ist sie Deutschlands Nummer 1, europaweit liegt sie auf Platz sieben und weltweit auf Platz 27. Das aktuelle Ranking erscheint einmal pro Jahr und bewertet Universitäten in 80 Ländern und nach der akademischen Forschungsleistung und ihrem internationalen Ruf. In anderen Universitätsbewertungen landet Hohenheim aktuell sogar weltweit auf Platz 15, in Deutschland stets auf Platz 1.