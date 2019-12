In der IHK der Region Stuttgart spitzt sich der Konflikt mit Vertretern der sogenannten Kaktus Initiative zu. Am Abend wollen diese Kammerkritiker vor der Industrie- und Handelskammer nahe des Stuttgarter Bahnhofes demonstrieren.

In der IHK der Regio Stuttgart sind alle Unternehmen aus der Region aus dem Bereich Industrie und Handel organisiert. Vor den im kommenden Jahr anstehenden Neuwahlen zur IHK-Vollversammlung verschärft sich nun die Auseinandersetzung mit Kammer-Kritikern, die sich unter dem Namen Kaktus-Initiative zusammengetan haben. Sie tragen den bislang intern gehaltenen Konflikt nun mit Protestaktionen nach außen. Ihnen tritt die ebenfalls in der IHK organisierte Initiative „Pro Wirtschaft“ entgegen. Sie wirft der Initiative Kaktus vor, die Arbeit der IHK mit einer fundamentalen Opposition zu blockieren.