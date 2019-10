Morgen beginnt in der Landeshauptstadt die 5. Feinstaub-Alarm Periode. Sie dauert bis nächstes Jahr 15. April 2020. Bei entsprechend austauscharmer Wetterlage kann die Stadt Feinstaubalarm auslösen. Sie ruft damit dazu auf, das Auto in der Metropolregion möglichst nicht zu nutzen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. OB Kuhn sagte, im Jahr 2018 habe man an allem Messstationen die Feinstaubgrenzwerte eingehalten. Man sei auch in diesem Jahr auf einem guten Weg dazu. Wenn das auch in dieser Saison gelinge, werde der Feinstaubalarm mit dem Oktober 2020 eingestellt.