Ausgerechnet an Rosenmontag zieht ein Sturmtief über Deutschland hinweg. Die großen Rosenmontagszüge finden trotzdem statt. Es ist nicht der erste stürmische Rosenmontag in Deutschland.

Der Kölner Rosenmontagszug ist pünktlich im 10:00 Uhr gestartet. Aus Sicherheitsgründen aber ohne Pferde, Schilder und Fahnen. Zum Start des Zugs am Morgen war es in der rheinischen Karnevalshochburg allerdings trocken, zum Teil zeigte sich sogar blauer Himmel.

Starker Wind bereits in der Nacht

In der Nacht zum Montag hatte der starke Wind in Düsseldorf und Köln Äste von Bäumen abbrechen lassen, Mülltonnen und Baustellenschilder wurden umgeweht. Die Feuerwehr Düsseldorf berichtete von zahlreichen Einsätzen.

Umgestürzter Karneval-Verkaufsstand in Düsseldorf. dpa Bildfunk picture alliance/Martin Gerten/dpa

Auch am Vormittag seien im Rheinland noch Windstärken von 8 bis 9 zu erwarten, Böen könnten auch mit Windstärke 10 wehen, meldet der Deutsche Wetterdienst. "Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab."

Der Zug in Düsseldorf darf nur bis zu Windstärke 7 stattfinden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Start um knapp zwei Stunden nach hinten verlegt.

Mainz trifft es vor allem am Nachmittag

In Mainz hat der Rosenmontagszug um 11:11 Uhr begonnen. Gegen Mittag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr soll es dort am ungemütlichsten werden. Dann ziehe voraussichtlich eine weitere Kaltfront durch, so der Deutsche Wetterdienst. Windgeschwindigkeiten von 85 bis 105 Stundenkilometer seien möglich.

Ein dreifach donnerndes Helau aus Mainz - der Rosenmontagszug startet jetzt. #mainz #Rosenmontag2019 #RheinlandPfalz #Rosenmontagszug https://t.co/l1zpACCyoJ SWR Aktuell RP, Twitter, 4.3.2019, 11:11 Uhr

Ganz Deutschland betroffen

Auch viele kleinere Umzüge sind vom Sturm betroffen: In Koblenz wurde der Start wegen Sturmgefahr nach hinten verlegt und die Strecke verkürzt. In Bottrop wurde der Zug ganz abgesagt.

Nicht der erste Sturm an Rosenmontag

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Sturm an Rosenmontag über Deutschland hinwegfegt. 2016 mussten die Züge in Mainz und Düsseldorf wegen eines Sturms ganz abgesagt werden.

Nichts ging mehr an Rosenmontag 2016, so wie hier in Düsseldorf. dpa Bildfunk Picture Alliance

Faschingsdienstag: Besserung in Sicht

Für den Faschingsdienstag ist Besserung in Sicht, aber es bleibt ungemütlich: In Baden-Württemberg lasse der starke Wind am Faschingsdienstag zwar etwas nach, dafür werde es kälter, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. In höheren Lagen sei sogar mit Schnee zu rechnen.