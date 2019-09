Studien zu häufigsten Todesursachen

In den reichen Ländern sterben heute mehr Menschen zwischen 35 und 70 Jahren an Krebs als an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist das Ergebnis von zwei Studien. Sie wurden beim Europäischen Kardiologie-Kongress in Paris vorgestellt. Weltweit bleiben Herz-Kreislauf-Erkrankungen derzeit noch auf Platz Eins. Allerdings rechnen die Forscher damit, dass sich das bald ändert und Krebs dann auch weltweit für die meisten Todesfälle verantwortlich ist. Die Veränderung wird damit begründet, dass Menschen mehr Einfluss auf die Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung.