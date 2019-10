per Mail teilen

Artenvielfalt und Anzahl von Insekten gehen schnell und deutlich zurück. Das zeigt eine neue Studie von Wissenschaftlern der Technischen Universität München, die im Fachblatt "Nature" veröffentlicht wurde.

Es ist eine umfassende Analyse und sie liefert den bisher stärksten Beleg für den Rückgang der Insekten, sagt Prof. William Kunin von der Universtität Leeds, die die Studie geprüft hat.

In zehn Jahren ging die Zahl der Arten um zwei Drittel zurück

Die Münchner Wissenschaftler haben zwischen 2008 und 2017 Insekten an fast 300 Stellen in drei Regionen Deutschlands gezählt und bestimmt. Unter anderem auf der Schwäbischen Alb. Und zwar auf Wiesen und in Wäldern.

In nur zehn Jahren ging die Zahl der Arten um ein Drittel zurück, die schiere Masse an Insekten über Grasland sogar um zwei Drittel. "Erschreckend" nennt das Prof. Wolfgang Weisser, der Initiator der Studie.

Trägt die Landwirtschaft Mitschuld?

Der Rückgang war unabhängig davon wie die Wiesen bewirtschaftet wurden. Allerdings zeigte sich in der Nähe von Äckern ein deutlicherer Effekt. Die Wissenschaftler sagen, das lasse vermuten, dass die Landwirtschaft einen Anteil habe - dennoch fordern sie weitere Forschung.