Seit drei Jahren soll die Mietpreisbremse in beliebten Wohngegenden verhindern, dass Mieten sehr stark ansteigen. Das hat laut einer Studie funktioniert - aber mit einem teuren Nebeneffekt.

Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse wirkt - wenn auch nur mäßig. So lautet das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Um zwei bis vier Prozent steigen die Mieten im Schnitt weniger, dort wo die Mietpreisbremse ansetzt. Sie gilt nämlich ausschließlich für neu vermietete Wohnungen. Die zuständige Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD) hatte die Studie beauftragt.

Dauer 00:57 min Gerichtliches Durchsetzen der Mietpreisbremse Auszug BmE Mietpreisbremse

DIW-Studienleiter: Kein Investitionshindernis - mehr Neubauten

Claus Michelsen vom DIW und Mitautor der Studie stellt fest: Die Mietpreisbremse sei insgesamt kein Investitionshindernis. Renovierung und Modernisierung würden durch sie nicht behindert, so das DIW. Am meisten würden innenstadtnahe Bereiche in deutschen Großstädten von der Mietpreisbremse profitieren.

Wie sich die Mietpreisbremse auswirkt, zeigt das Video aus Heidelberg:

Die Mietpreisbremse Die Mietpreisbremse wurde im Juni 2015 eingeführt, um die rasant steigenden Mieten in beliebten Wohngegenden einzudämmen. Ihr Kern ist, dass die Miete bei Neuvermietungen nicht mehr als zehn Prozent über der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ausnahmen gibt es bei Neubauten, Sanierungen oder wenn die Miete des Vormieters schon höher war.

Mieten für Neubauten steigen dagegen stärker

Die Studie stellt aber auch einen unangenehmen Nebeneffekt fest: Die Mieten für Neubauten steigen stärker als zuvor, denn sie sind von der Regelung ausgenommen. Neubauten machen jedoch nur 0,5 Prozent des gesamten Wohnungsmarktes aus.

Ministerin Barley zeigte sich dennoch zufrieden mit der Wirkung und will die Mietpreisbremse über das Jahr 2020 hinaus fortführen. Es werde allerdings noch ein Stück Arbeit, den Koalitionspartner CDU/CSU davon zu überzeugen.

Im Frühjahr will Barley einen Entwurf zur Verlängerung der Preisbremse vorlegen. Die Mietpreisbremse alleine könne den starken Anstieg vieler Mieten in Deutschland aber nicht begrenzen, sagte Barley.