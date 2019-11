Studie zu Rückkehrprogramm

Rund 21.000 Asylbewerber sind in den vergangenen drei Jahren mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dafür befragten die Autoren rund 1.300 Rückkehrer. Als Hauptgründe für ihre Ausreise nannten die meisten von ihnen ihren unsicheren Aufenthalt in Deutschland und das Gefühl, hier nicht zu Hause zu sein. Rund zwei Drittel der Rückkehrer bekamen laut Studie zwischen 1000 und 2000 Euro für ihre Ausreise. Rund 40 Prozent der Befragten erklärten, sie seien mit ihrem Leben am Rückkehrort zufrieden. Die Studie ist nach Aussage der Autoren nicht repräsentativ. Nicht alle Rückkehrer seien heute noch erreichbar.