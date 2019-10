Baden-Württemberger und Rheinland-Pfälzer müssen sich bald auf höhere kommunale Abgaben einstellen. In rund zwei Dritteln der größeren Kommunen werden die Bürger zur Kasse gebeten.

Nach einer bundesweiten Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst & Young, EY, planen in Baden-Württemberg sechs von zehn Städten und Gemeinden, kommunale Gebühren zu erhöhen. In Rheinland-Pfalz haben sich zwei von drei Städten und Gemeinden bei der Umfrage ähnlich geäußert.

Baden-Württemberg hält sich bei Gewerbesteuer und Grundsteuer zurück

Demnach will in Baden-Württemberg jede dritte Stadt dieses oder nächstes Jahr die Müllgebühren anheben oder mehr Geld für die Straßenreinigung verlangen. Knapp jede vierte Stadt plane, ihre Einnahmen über höhere Parkgebühren aufzubessern. Die Städte in Baden-Württemberg folgen damit einem bundesweiten Trend. Der EY-Studie zufolge planen in Deutschland knapp 70 Prozent der Kommunen ab einer Größe von 20.000 Einwohnern, Steuern und Gebühren zu erhöhen.

Bei den Steuern liegen die Baden-Württemberger jedoch weit unter dem Bundesdurchschnitt. So will nur etwa jede sechste Stadt die für Unternehmen wichtige Gewerbesteuer erhöhen. Bundesweit ist es jede dritte.

Die Grundsteuer wollen sogar nur sieben Prozent der Kommunen anheben, im Gegensatz zu 20 Prozent im gesamtdeutschen Durchschnitt.

In Rheinland-Pfalz werden Müll- und Parkgebühren teurer

Auch in Rheinland-Pfalz müssen sich viele Bürger bald auf höhere Abgaben an ihre Städte und Gemeinden einstellen. Der Studie zufolge will hier jede dritte Stadt dieses oder nächstes Jahr die Gebühren für Wasser, Parken, Müll oder die Straßenreinigung anheben.

Somit entsprechen auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz der allgemeinen, bundesweiten Entwicklung. Zum Beispiel planten 19 Prozent der Kommunen, die für Unternehmen wichtige Gewerbesteuer zu erhöhen, so die Studie.

Bei der Grundsteuer liegt Rheinland-Pfalz allerdings unter dem Bundesdurchschnitt. Hier will nur gut jede fünfte Stadt die Grundsteuer erhöhen. Deutschlandweit ist es fast jede dritte. In welchem Ausmaß Steuern und Gebühren in den Städten ansteigen, geht aus der EY-Studie nicht hervor.