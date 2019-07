Forscher haben herausgefunden, dass sich das Klima in vielen großen Städten künftig drastisch ändern wird. Sie rechnen mit einem Temperaturanstieg von bis zu fünf Grad.

Großstädte werden in Zukunft deutlich wärmer. Wissenschaftler von der ETH Zürich sagen, dass 77 Prozent der 520 größten Städte bis zum Jahr 2050 einen deutlichen Wandel der klimatischen Bedingungen erleben.

Ihre Studie veröffentlichten sie im US-Wissenschaftsmagazin "Plos One". Dort heißt es, auf der Nordhalbkugel würden in Großstädten künftig Klimabedingungen herrschen, wie sie heute mehr als tausend Kilometer weiter südlich vorherrschen.

Paris so warm wie Canberra, London wie Madrid

In Zahlen heißt das: In europäischen Metropolen würden die Sommer um 3,5 Grad wärmer, die Temperaturen im Winter sollen demnach um 4,7 Grad ansteigen.

Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, folgen Beispiele. In Stockholm wäre es dann im Jahr 2050 so warm wie derzeit in Budapest. London würde sich klimatisch an die spanischen Städte Madrid und Barcelona anpassen. Und das Klima in Paris könnte den heute im australischen Canberra herrschenden Bedingungen entsprechen.

Forscher rufen zu Kampf gegen Klimawandel auf

Für die Studie hatten die Forscher eine vergleichsweise optimistische Schätzung des globalen Temperaturanstiegs im Zuge des Klimawandels zugrunde gelegt. Für ihre Modellrechnungen nahmen sie an, dass die Durchschnittstemperaturen um 1,4 Grad ansteigen.

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 schreibt eine Begrenzung des Temperaturanstiegs unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor. Vor diesem Hintergrund riefen die Forscher zu weiteren Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel auf.

