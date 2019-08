Studie zu Kinderarmut in Deutschland

In Deutschland gilt mehr als jedes fünfte Kind oder Jugendlicher als arm. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Am stärksten von Armut betroffen sind demnach Minderjährige aus kinderreichen und alleinerziehenden Familien. Ein Sprecher des Verbands erklärte, Armut fange nicht erst an, wenn die jungen Menschen nicht mehr das Nötigste an Kleidung oder Essen erhielten. Sondern schon dann, wenn sie aus finanziellen Gründen nicht mehr beim Sport oder bei Schulveranstaltungen mitmachen könnten. Ein Aufwachsen in Armut habe akute und langfristige Folgen - vor allem was den Bildungsweg der Betroffenen angehe.