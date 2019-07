Baden-Württemberg steht generell finanziell gut da, so die Bertelsmann-Stiftung in ihrem neuesten kommunalen Finanzreport. Rheinland-Pfalz geht es nicht gut - "Schuldenkönig" ist hier Pirmasens.

Im Jahr 2017 kamen die Hälfte der 20 am höchsten verschuldeten Städte und Kreise Deutschlands aus Rheinland-Pfalz. Dem Report zufolge stellt Rheinland-Pfalz mit Pirmasens auch weiterhin die höchstverschuldete Stadt Deutschlands und mit Kusel den am höchsten verschuldeten Landkreis Deutschlands.

Die Kluft zwischen Arm und reich wächst

Die Bertelsmann-Stiftung bezeichnet die Ausmaße der Kassenkredite in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen als bedrohlich und schreibt von einer größer werdenden Kluft zwischen armen und reichen Städten.

Hohe Schuldenberge bei steigenden Kosten für Hartz-IV-Empfänger und hohe Haushaltsdefizite setzten schwache Kommunen unter Druck, die ohnehin schon starken Kommunen profitierten hingegen kräftig von der Wirtschaftslage. Entsprechend stark variiere die Belastung durch Kassenkredite in den Ländern.

Baden-Württemberg steht glänzend da

Im Vergleich mit den meisten anderen Bundesländern stehen Baden-Württembergs Städte und Gemeinden finanziell hingegen weiter glänzend da. Was das Steueraufkommen angehe, stehe der Südwesten zusammen mit Bayern und Hessen mit großem Vorsprung an der Spitze, heißt es in der Studie. Besonders sei, dass es im Grunde keine wirtschaftlich schwachen Regionen in Baden-Württemberg gebe.