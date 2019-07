per Mail teilen

Durch ein Verkaufsverbot von Alkohol können offenbar Gewalttaten vermieden werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Wissenschaftlern aus Bonn, Lüneburg, Marburg, München und Brühl. Sie haben die Auswirkungen des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots, das in Baden-Württemberg von 2010 bis 2017 bestand, untersucht. Die Fälle leichter und schwerer Körperverletzungen seien in Folge des Alkoholverbots um elf Prozent zurückgegangen, sagte der Marburger Wissenschaftler Tim Friede. Und das obwohl in Kneipen und Restaurants weiterhin Alkohol ausgeschenkt werden durfte.