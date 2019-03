Studie: Kindesmissbrauch in DDR mehr Tabuthema

Das Thema Kindesmissbrauch gehörte in der ehemaligen DDR stärker und länger zu den Tabuthemen als im Westen. Das steht in einer aktuellen Fallstudie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das Thema habe nicht in das Bild der heilen sozialistischen Gesellschaft gepasst, erklärten die Wissenschaftler. Es sei weder privat noch öffentlich über sexuelle Gewalt in Familien oder in staatlichen Einrichtungen gesprochen worden. Missbrauch war laut Studie in der DDR in allen Schichten vertreten - ähnlich wie in der alten Bundesrepublik. Der Analyse liegen vertrauliche Anhörungen und Berichte von Betroffenen vor.