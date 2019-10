Jeder elfte Beschäftigte in Deutschland hat in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Das ist bei einer Studie für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes herausgekommen. Demnach waren Frauen mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Belästigungen sollen vor allem von Dritten ausgegangen sein - etwa von Kunden oder Patienten. Bei rund 40 Prozent handelte es sich der Studie zufolge um Kollegen.