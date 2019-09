Studie: Immer mehr Frauen in Führungspositionen

Nach einer Studie der "Allbright Stiftung" arbeiten in Deutschland immer mehr Frauen in Führungspositionen. Allerdings gehe die Entwicklung sehr langsam voran und andere Länder seien deutlich weiter, sagt Co-Geschäftsführerin Wiebke Ankersen. Deutsche Unternehmen hätten noch wenig Erfahrung mit Vielfalt und inklusiver Unternehmenskultur. In Deutschland liegt der Frauenanteil bei den größten Börsen-Unternehmen bei knapp 15 Prozent, in den USA ist er fast doppelt so hoch. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) sprach von ernüchternden Fakten. Die Bundesregierung werde bald einen Gesetzentwurf vorlegen, um die Entwicklung zu beschleunigen.