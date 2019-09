per Mail teilen

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier will, dass für Frauen bei der Rente Erziehungs- und Pflegezeiten angerechnet werden. Es dürfe keine Rolle spielen, wie viel Rente ihr Mann bekommt.

Die Familienpolitikerin Leni Breymaier hat im Radioprogramm SWR Aktuell eine Grundrente für Frauen ohne Bedürftigkeitsprüfung gefordert. Sie reagiert damit auf eine neue Studie der Uni Mannheim, der zufolge Frauen im Schnitt 26 Prozent weniger Rente bekommen, als Männer.

Dabei, so Breymaier, hätten die betroffenen Frauen oft lange gearbeitet - teils in Erwerbsarbeit, teils aber auch in Erziehung und Pflege. Das müsse angerechnet werden.

Dauer 0:30 min Breymaier: im Alter nicht zum Amt gehen müssen Breymaier: im Alter nicht zum Amt gehen müssen

Wenn am Ende eine Rente rauskomme, die unter der Grundsicherung liegt, müsse sie aufgewertet werden. Dabei dürfe nicht darauf geschaut, wie viel der Ehemann an Rente hat.

Breymaier: Ehegattensplitting abschaffen

Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg spricht sich auch klar für eine Abschaffung des Ehegattensplittings aus. Dadurch werde es belohnt, wenn die Frau wenig arbeitet oder ganz zu Hause bleibt.

"Das führt dazu: Will die Frau wieder einsteigen, wird ihr schnell vorgerechnet, dass da ja netto sowieso nichts rauskommt, in der Steuerklasse 5“. Breymeier räumt im SWR aber auch ein, dass es schwierig sei, damit Wahlkampf zu machen. Das Thema sei nicht sehr populär in der Bevölkerung.

Dauer 0:36 min Breymaier: "Ehegattensplitting abschaffen" Breymaier: "Ehegattensplitting abschaffen"

"Unbezahlte" Arbeit an die Männer abgeben

Breymaier sieht Frauen in mehrfacher Hinsicht benachteiligt: Sie würden schlechter bezahlt, als Männer. Andererseits seien sie immer noch hauptsächlich für die Familie zuständig und könnten oft nur in Teilzeit arbeiten.

Vor allem die Generation, die jetzt in Rente geht oder bereits Rente bezieht, habe meist keine Chance gehabt, Vollzeit zu arbeiten, weil die Rahmenbedingungen wie Kitas und Ganztagsschulen gefehlt hätten. Breymaier ruft deshalb die Frauen dazu auf, "einen Teil der unbezahlten Arbeit an die Männer abzugeben":