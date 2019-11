Studie: Erderwärmung schadet vor allem Kindern

Der Klimawandel schädigt nach einer Studie bereits heute die Gesundheit vor allem von Kindern. Ihr Körper und ihr Immunsystem entwickele sich noch, heißt es in der Untersuchung, an der unter anderem Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation mitgearbeitet haben. Ernterückgänge durch den Klimawandel und eine dadurch verursachte Unterernährung träfen Kinder am schlimmsten. Kinder litten auch stärker an Durchfall und an von Mücken übertragenen Erkrankungen wie Dengue-Fieber. Der Klimawandel begünstige die Ausbreitung solcher Erreger bereits jetzt.