Studie: AfD schürt Furcht vor Zuwanderern

Die AfD schürt angeblich systematisch die Furcht vor Zuwanderern. Medienwissenschaftler aus Hamburg und Leipzig haben alle rund 240 Pressemitteilungen der Partei untersucht, die sich mit dem Thema Kriminalität befassen. Das Ergebnis der Studie wurde jetzt in der "Kriminalpolitischen Zeitschrift" veröffentlicht. Wenn die AfD bei Tatverdächtigen die Nationalität nennt, sind das demnach zu 95 Prozent Ausländer. Laut Kriminalstatistik liegt der Anteil ausländischer Verdächtiger aber bei unter 35 Prozent. Außerdem würden in den Pressemitteilungen der AfD für 20 Prozent der erwähnten Taten Afghanen verantwortlich gemacht. Laut Kriminalstatistik gelten sie aber nur in 1,5 Prozent der Fälle als verdächtig.